Министерство труда и соцзащиты перечислило нерабочие дни в 2023 году

Министерство труда и соцзащиты напомнило, что новогодние праздники будут длиться девять дней.

В ведомстве объяснили, что праздники продлятся девять дней, поскольку 31 декабря выпадает на субботу. Сами каникулы будут продолжаться с 1 по 8 января 2023 года, говорится в Telegram-канале Минтруда.

Кроме того, там напомнили, что праздники, совпадающие с нерабочими днями будут переноситься на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.

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