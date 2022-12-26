Министерство труда и соцзащиты перечислило нерабочие дни в 2023 году
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Министерство труда и соцзащиты напомнило, что новогодние праздники будут длиться девять дней.
В ведомстве объяснили, что праздники продлятся девять дней, поскольку 31 декабря выпадает на субботу. Сами каникулы будут продолжаться с 1 по 8 января 2023 года, говорится в Telegram-канале Минтруда.
Кроме того, там напомнили, что праздники, совпадающие с нерабочими днями будут переноситься на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.
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