 

FT: Решения генерала Суровикина в Украине якобы снизили шансы ВСУ на наступление в южном направлении

26.12.2022, 10:28, Новости дня
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Решения командующего группировкой ВС РФ в зоне спецоперации в Украине генерала армии Сергея Суровикина снизили шансы ВСУ на наступательные действия на южном направлении, считает британская газета Finanacial Times.

По информации издания, решения Суровикина позволили укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона, что, в свою очередь, снижает шансы на успешное зимнее контрнаступление ВСУ. Оно впоследствии могло бы отрезать связывающий Россию с Крымом сухопутный коридор, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Кроме того, в статье отмечается, что несколько западных военных аналитиков пока что считают «прорыв» ВСУ возможным.

При этом газета указывает на  большие потери ВСУ. По словам советника, на чью информацию опирается газета, многие солдаты недостаточно обучены, некоторые подразделения сильно страдают от сильной усталости, бойцам не хватает оружия и боеприпасов.

Ранее New York Times отмечала, что новая тактика ВС России, используемая генералом Суровикиным, по мнению американских исследователей, заводит конфликт в тупик, что требует от США все больших поставок боеприпасов. «Это похоже на соперничество между западной промышленной базой и российской промышленной базой при некоторой помощи со стороны иранцев и других стран», – процитировала газета мнение старшего вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий. Среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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