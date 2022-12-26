Пенсионерам в РФ пообещали сразу 2 выплаты на карту «Мир» в январе

Российским пенсионерам рассказали о двух новых пенсиях, которые они будут получать уже в январе. Пожилые люди, которые в следующем месяце будут получать две пенсии, получат по одной, хотя первая, несомненно, будет ниже второй. Как пишет PRIMPRESS, Сергей Власов, эксперт по пенсионным вопросам, высказался по поводу сложившейся ситуации.

По его словам, многие пенсионеры смогут рассчитывать на получение двух январских выплат. Речь идет о пенсионерах, которые осенью этого года участвовали в акции одного из российских банков. Напомним, что банк МКБ в начале осени объявил о том, что будет выплачивать “13-ю” пенсию всем пенсионерам, которые переведут свою пенсию на банковскую карту. Чтобы получить выплату на банковскую карту через несколько месяцев, надо было пользоваться услугами учреждения и связаться с несколькими друзьями, которые также получают пенсию в этом банке. Новая выплата начнет поступать в январе для тех, кто выполнит эти условия.

В банке обещали, что зачисление произойдет до 31 января. Выплатят 11.970 рублей. По словам Власова, эта сумма была выбрана сотрудниками банка сознательно. Он отметил, что финансовое учреждение допустило ошибку, так как минимальная российская пенсия к 1 января вырастет до 12 363 рублей. Она станет минимальным размером оплаты труда пенсионера на федеральном уровне. Меньше пенсионеры получать не будут. Это означает, что пожилые люди, которые в январе получали обещанную тринадцатую пенсию, будут получать две пенсии. Однако вторая, скорее всего, будет ниже первой.