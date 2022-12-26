Как отметили Рождество Шакира, Наоми Кэмпбелл, Пэрис Хилтон, Дэвид Бекхэм и другие селебрити

Католический мир отметил Рождество и теперь готовится к Новому году. Традиционно в эти дни главные мировые звезды делятся праздничным контентом в социальных сетях и с удовольствием показывают, как провели сочельник и рождественскую ночь. Примечательно, что большинство селебрити ничем не отличается от своих поклонников и предпочитает отмечать Рождество в кругу семьи.

Так, трогательные домашние снимки опубликовали Наоми Кэмпбелл, Пэрис Хилтон, Дэвид и Виктория Бекхэм, беременная Хилари Суонк, Мила Йовович, Николь Кидман, Джессика Альба, Риз Уизерспун, Линдси Лохан, Роберт Дауни-младший и другие. Смотрите подборку рождественских фото ниже и заряжайтесь праздничным настроением.

Джон Траволта с семьейШакира с детьмиНаоми КэмпбеллПэрис ХилтонРиз Уизерспун с семьейЛиндси Лохан с супругомРоберт Дауни-младшийСын Евы ЛонгорииДжессика Альба с семьейИрина ШейкДэвид Бекхэм с семьейДэвид и Виктория БекхэмХайди Клум Хайди Клум и Том КаулитцДжастин Тимберлейк и Джессика БилНиколь КидманЛионель Месси с семьейБруклин Бекхэм и Никола ПельтцСофия ВергараРита ОраМэнди МурМила Йовович с дочерьюКрис Хемсворт и Эльза Патаки