Из-за забастовки британцы проведут рождественские праздники без поездов

Забастовка сотрудников железнодорожного транспорта привела к тому, что британцы не смогут воспользоваться поездами в рождественские праздники, пишет Der Spiegel. Издание напоминает, что правительство не выполнило требований профсоюзов железнодорожников, требовавших повышения зарплат. Из-за отмены почти всех поездов ожидаются крупные пробки на автомобильных трассах.



AP

26 декабря в Великобритании называется «днём подарков», пишет Der Spiegel. В этот день проводятся матчи английской футбольной премьер-лиги, многие люди ездят в гости к своим родственникам и друзьям: обычно это один из самых загруженных дней для британских железных дорог.

Но не в этом году, отмечает издание: из-за повсеместной забастовки в Великобритании практически не ходят поезда. Der Spiegel отмечает, что железнодорожное сообщение традиционно не работает 25 декабря, однако из-за забастовки отмена поездов продлевается и на следующий день.

Как пишет издание, профсоюз британских железнодорожников RMT требует значительного повышения зарплаты и улучшения условий труда. Однако руководство железнодорожных компаний и консервативное правительство отвергли это требование, что привело к противостоянию.

Согласно плану, забастовка должна закончиться утром 27 декабря, пишет Der Spiegel. Пока же эксперты ожидают повышенную загруженность на автомобильных дорогах. Согласно подсчётам организации Automobile Association, 26 декабря на дороги выйдет более 15 миллионов автомобилей.