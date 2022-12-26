Из-за COVID-19 больницы и морги Китая переполнены

Всплеск случаев коронавируса в Китае привёл к тому, что больницы и морги переполнены, а крематории работают без остановки, пишет CBS News. Между тем китайские власти продвигают оптимистичную картину, заявляя о том, что нынешняя масштабная волна заражений завершится к весне.

В Китае быстрый рост заражений COVID-19 перегружает больницы по всей стране. Некоторые эксперты в сфере здравоохранения прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев число погибших от COVID в Китае может достичь одного миллиона человек. Эта вспышка также может представлять угрозу для мировой экономики.

С репортажем корреспондент CBS News в Токио Элизабет Палмер. Реанимационные отделения переполнены. Медработники, полностью облачённые в средства индивидуальной защиты, изо всех сил пытаются найти достаточное количество коек. А в крематориях огонь горит без остановки, пока снаружи ждут катафалки.

У самых удачливых пациентов есть доступ к больницам в больших городах. Однако у миллионов этого доступа нет.

АЛЬФРЕД У, адъюнкт-профессор Сингапурского университета: Если вы отправитесь в Пекин, то у них там множество хороших больниц. Но если поехать в города «третьего уровня» и в сельскую местность, то там ситуация совершенно иная.

В социальных сетях куча видеозаписей с последствиями. Морги переполнены настолько, что работники уже не знают, куда складывать тела. Прошло уже почти три недели с тех пор, как китайское правительство внезапно отказалось от своей программы по строгому контролю коронавируса посредством массовых тестирований и карантинов. Затем оно прекратило считать количество случаев, число которых резко возросло.

Что касается официальных данных о погибших, то, согласно правительству, с начала месяца умерло девять человек. Для китайцев это плохая шутка. Для мира — повод для беспокойства. И США, и ВОЗ настаивают на том, чтобы Китай предоставил надёжные данные.

Китай сейчас борется с чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, с которой Америка и Европа столкнулись два года назад, когда приходится одновременно лечить больных и проводить оперативную иммунизацию пожилых людей.

Между тем государственные СМИ продвигают оптимистичную картину, что эта огромная волна скоро достигнет своего пика и завершится к весне.

Элизабет Палмер, CBS News, Токио.

Дата публикации 24 декабря 2022 года.