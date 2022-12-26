 

Глава Минобороны Шойгу принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»

26.12.2022, 9:30, Новости дня
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» подарил Дарье из Ижевска защитный шлем летчика и пригласил на парад Победы.

В ведомстве рассказали, что Шойгу снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями детей, открытку девочки Дарьи из Удмуртской республики, которая просила подарить ей защитный шлем летчика и посмотреть с трибун Красной площади парад Победы 9 мая. Министр уже пригласил девочку на парад Победы, а в новогодние праздники она получит защитный шлем летчика, передает ТАСС.

Кроме того, в Минобороны отметили, что все желания детей будут исполнены в период новогодних праздников. К примеру, в рамках акции в Восточном военном округе сестры Лиза и Ольга уже побывали на борту военного вертолета и получили в подарок плюшевого мишку. А военнослужащие 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны исполнили делание Артема посетить музей войск ПВО.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных людей: это и рядовые граждане, и первые лица государства.

Напомним, глава государства Владимир Путин ежегодно участвует в «Елке желаний». В прошлом году Путин исполнил желания трех ребят: Марк из Подмосковья получил на Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого, Осор из Бурятии сходил на экскурсию в пожарную часть Улан-Удэ и получил форму пожарного, а Таня из Ставрополя смогла увидеть шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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