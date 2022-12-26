 

В Петербурге задержали водителя автомобиля каршеринга, на крыше которого нашли тело

26.12.2022, 9:30, Новости дня
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Полиция задержала водителя каршеринга с признаками ДТП, на крыше которого обнаружили тело мужчины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Как информирует ведомство, в субботу ночью в полицию Василеостровского района сообщили, что на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы стоит разбитый каршеринговый автомобиль, крыше которого без движения лежит мужчина, передает РИА «Новости».

Полицейские обнаружили на крыше машины с признаками ДТП труп мужчины 1983 года рождения, в квартире по улице Челюскина был задержан подозреваемый в совершении преступления 32-летний мужчина.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Ранее петербуржца заподозрили в убийстве отца: по версии следствия, мужчина расчленил тело жертвы с помощью электролобзика.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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