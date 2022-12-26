А что с недвижимостью? Астролог Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год

События 2022 года

заставили россиян понервничать. Каждый день всплывали вопросы: а что с недвижимостью? Каким будет курс доллара? Чтобы подготовиться к 2023 году, люди обращаются

за советами к экспертам различных областей. Так, в новом интервью с астрологом Тамарой

Глоба ведущая авторского шоу Надежда Стрелец затронула тему финансов и вложений на рынке недвижимости в России.

“Вкладываться

можно понемногу в разные вещи. Любые”, — дала прогноз астролог на 2023 год. По словам

Тамары, важную роль будет играть недвижимость.

Эксперт считает,

что инвестировать в рынок недвижимости России можно. Более того, Тамара советует делать

это не на основе трущоб и “человейников”, а обращаться к новым

технологиям, новым формам жизни — они будут иметь вес. Только долгосрочные

вложения с упором на будущее имеют шанс на развитие и успех.

Тамара Глоба

заявила, что стоит обратить внимание не только на регионы России, но и на соседние

государства. После окончания столкновений, в новых землях начнется активно

развиваться и строительство, и сельское хозяйство. Эксперт говорит о возможной

выгоде на этом рынке недвижимости.

“Скоро эту

землю будут восстанавливать. Скоро она будет иметь силу, иметь вес, иметь

возможности для развития. Вкладывать в этот регион не просто надо, а очень выгодно”,

— утверждает эксперт.