Мнение: Немой 2022-й

После 24 февраля в России закрылись 262 медиа и порядка 7000 сайтов.

Когда за очень короткий промежуток времени закрывается столько информационных ресурсов, тысячи российских журналистов имеют право говорить: 2022-ой – не мой год.

В апреле этого года после одиннадцати лет работы в «Новой Газете», я принял решение запустить видеопроект – «НОвую ВИДЕОгазету». Чтобы иметь возможность хоть где-то делиться с наработками и информацией, которую по крупицам собирал не один месяц, а то и годы, и продолжаю собирать.

16 мая мы выложили первый выпуск «Новой ВИДЕОгазеты». Всего же за семь месяцев наша небольшая команда подготовила 29 выпусков программы.

Все 29 выпусков «НОвой ВИДЕОгазеты» можно посмотреть здесь.

PS Традиционно итоговый за 2022-й год выпуск «НОвой ВИДЕОгазеты» выложил не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!

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