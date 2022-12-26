При попадании БПЛА ВСУ на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области погибли трое военных ВС России

Трое военнослужащих погибли в результате падения беспилотника ВСУ около военного аэродрома «Энгельс» в Саратовской области, информирует Минобороны.

Уточняется, что в ночь с воскресенья на понедельник примерно в 1.35 мск средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» украинский беспилотник. Из-за падения обломков БПЛА трое бойцов ВС РФ технического состава получили смертельные ранения, передает РИА «Новости».

Известно, что авиационная техника не повреждена.

На аэродроме «Энгельс» базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.

—