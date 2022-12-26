 

Марочко: ВСУ используют для снабжения машины гуманитарных организаций

26.12.2022, 8:10, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) для снабжения частей в городе Артемовске в Донецкой народной республике используют машины с символикой международных гуманитарных организаций, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В частности, разведка зафиксировала прибытие в Артемовск трех гражданских автомобилей с иностранными номерными знаками и «логотипом известной международной гуманитарной организации», которые привезли украинским военным БПЛА, средства связи и наблюдения, оружие и боеприпасы, аккумуляторные батареи и генераторы,  передает ТАСС.

Марочко добавил, что люди, сопровождавшие груз, были в гражданском, общались на русском и украинском языках, а также имели «средства бронезащиты западного образца».

Ранее в Луганске были обнаружены документы, которые подтверждают взаимодействие сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ с представителями Минобороны Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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