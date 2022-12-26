 

Взрывной циклон оставил без света сотни тысяч американцев

26.12.2022, 6:50, Разное
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Обрушившаяся на США непогода привела к гибели не менее 28 человек. Кроме того, разбушевавшийся шторм осложнил передвижение транспорта и оставил без электричества почти 300 тыс. домов и предприятий, передаёт Sky News.


AP

Обрушившийся на США жестокий зимний шторм унёс жизни по меньшей мере 28 человек. Кроме того, снежная буря оставила без электричества почти 300 тыс. домов и предприятий, пишет Sky News.

По словам телеканала, накануне более 200 миллионов американцев получили предупреждение в той или иной форме о грядущем взрывном циклоне. Аэропорты отменили свыше 3 тыс. рейсов или просто закрылись из-за непогоды. 

Власти многих регионов призвали граждан воздержаться от поездок на личном транспорте из-за гололёда на дороге. Сотни из тех, кто всё же рискнул выбраться из дома, застряли в пробках. Более того, шесть человек в Кентукки и Оклахоме погибли в результате автокатастроф, отмечает Sky News.

В Монтане Национальная метеорологическая служба предупредила, что на восточном склоне национального парка Глейшер и близлежащих предгорьях и равнинах может выпасть до 20,3 см снега, а скорость ветра способна достичь 90 миль в час. Ранее во время шторма температура в штате опускалась до -45,6 °C.

В Мэн без света остались более 107 тыс. домов. Руководители коммунальных служб предупредили, что может пройти несколько дней, прежде чем подача электроэнергии будет полностью восстановлена. При этом в некоторых других штатах клиентов просят сократить потребление, чтобы избежать веерных отключений, обращает внимнание телеканал.

Одна энергетическая компания, обслуживающая 65 миллионов человек в 13 штатах, сообщила, что электростанции не справляются с погодными условиями и повышенным спросом. Другая попросила потребителей ограничить использование термостатов, поскольку из-за отказа трубопроводного оборудования подача газа от одного из её поставщиков временно сократилась на 30%, подчёркивает Sky News.

Для бездомных или людей, оставшихся без электричества, открываются временные убежища. Кроме того, предпринимаются срочные меры по доставке дров некоторым индейским племенам, проживающим в изолированных районах, считает телеканал.

В Портленде, штат Орегон, приюты раздавали людям брезентовые укрытия и палатки, поскольку самим центрам пришлось закрыться из-за непогоды. В Буффало, штат Нью-Йорк, глубокий снег, минусовая температура и перебои в подаче электроэнергии вынудили людей искать прибежище в церквях, полицейских участках и других местах, где могло быть отопление.

Глава нью-йоркского округа Эри Марк Полонкарц заявил, что скорым требуется более трёх часов для одной поездки в больницу. Их передвижение осложняют до сих пор неубранный снег, брошенные машины и оборванные линии электропередач.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул назвала шторм, с которым столкнулся штат, «одним из самых сильных в истории». В свою очередь, представитель офиса шерифа округа Эри Тимоти Карни заявил: «По сути, это ураган третьей категории, к которому примешалась куча снега. И он оставался таким в последние 24 часа».


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