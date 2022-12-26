 

Тайваньские военные отследили за сутки 71 самолет и семь корабле армии Китая возле острова

26.12.2022, 6:45, Новости дня
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Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 71 самолета и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая, сообщили в Минобороны Тайваня.

«За период с 6.00 25 декабря до 6.00 26 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 71 самолет и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что 47 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова. Власти Тайваня направили воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы КНР совместно с другими видами войск в воскресенье провели патрулирование и учения со стрельбами около острова Тайвань.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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