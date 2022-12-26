Телеканал NHK: В Японии заявили о грозящей еще одному министру отставке

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может отправить в отставку министра по делам восстановления после стихийных бедствий Кэнъю Акибу до конца 2022 года, информирует телеканал NHK.

Политика подозревают в финансовых операциях, наущающих закон о средствах политических фондов. Так, два его политических фонда выплатили за аренду помещений 14 млн иен, а позже оказалось, что арендодателями выступали жена и мать политика.

«Нужно готовиться к сессии парламента в следующем году. Все упирается в это», – сказал Кисида, отвечая на вопрос о возможной отставке, передает РИА «Новости».

Напомним, с конца октября в Японии ушли в отставку три министра правительства Кисиды.

—