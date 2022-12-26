Готовимся к новогодним каникулам: как правильно выбрать ледянки?

Впереди – долгожданные новогодние каникулы, поэтому у каждого будет возможность устроить себе марафон новогодних картин, наесться мандаринов, а затем отправиться на ближайшую к дому горку, чтобы вдоволь накататься. Помните, как 20 лет назад мы катались кто на пакете, кто на картонке, а самые смелые – стоя на ногах. Хорошо, как говорится, что этого не видели наши родители!

Сегодня, когда многие из нас сами стали родителями, нам хочется не только порадовать своих карапузов, но и защитить их от возможных травм. Как это сделать? Правильно выбрать ледянки! Итак, каких же видов они бывают?

ВИДЫ ЛЕДЯНОК

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press / www.globallookpress.comСамая простая модель ледянок похожа на перевернутое сердечко с ручкой. Выполняется она из тонкого пластика и стоит копейки. Поможет набрать скорость и укатиться очень далеко, но не защитит нежные части от неровностей льда, а также может в любой момент треснуть.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press / www.globallookpress.comБолее качественная модель – ледянки-корыто, гораздо более толстые и, поэтому, долговечные. Часто оборудованы ручками и шнуром, чтобы можно было не только с удобством транспортировать их, но и прокатить свое чадо до дома.

Фото: Harald Tittel / dpa / www.globallookpress.comЗатем следует еще более интересная модель: карвинговые ледянки. Модель обеспечивает высокую посадку, что положительно скажется на комфорте, а также оборудована “рулем”, который позволит не только изменить траекторию, но в остановиться в нужный момент.

Фото: Eduardo Sanz / Keystone Press Agency / www.globallookpress.comСамая “уносящая” модель – ледянки-тарелки, оборудованные двумя ручками для безопасности и бортиками для устойчивости.

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / www.globallookpress.comНапоследок, самый “заботливый” тип – мягкие ледянки. Пенопласт, поролон или вспененный полиэтилен упакованы в надежный чехол из ПВХ, благодаря которому обеспечивается не только отличное скольжение, но и долговечность ледянок. Мягкий наполнитель гасит любые неровности льда и снега, защищая позвоночник от возможных травм. Исполняются в различных формах и дизайнах, так что каждый малыш найдет себе вариант по душе, с которым не захочет расставаться всю предстоящую зиму!

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЛЕДЯНКИ?

Кататься на ледянках можно детям с 2-х лет. Для совсем маленьких любителей горок лучше подобрать максимально простые и легкие варианты: ледянки-корыто или мягкие ледянки.

Для ребят школьного возраста можно выбирать абсолютно любые модели.

Если же планируется катание двух детей одновременно – советуем отдать предпочтение моделям продолговатой формы, а также тем санкам, у которых есть четыре ручки или два анатомических углубления, в которых ваши ребята займут места.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

При выборе веса, который выдержат ледянки, не забудьте учесть вес тяжелой зимней одежды.

Внимательно изучите этикетку товара, чтобы удостовериться, что использованный пластик выдержит мороз ниже -20 градусов.