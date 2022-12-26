Мнение: О ментальном состоянии Джо Байдена…Какую правду от нас скрывают?

Бывший американский президент Дональд #Трамп внезапно назвал действующего американского президента Джо Байдена «умственно отсталым». Не прямо, конечно, однако все всё поняли.

С чего бы вдруг?

Или кто-то его проинформировал об одном небольшом эпизоде из жизни Белого дома и президентской четы Байденов, приключившемся в канун Рождества?

Как и положено примерной американской семье, Джо и Джилл Байдены дружно наряжали рождественскую ель, готовясь встречать Санту. Милая, добрая, патриархальная традиция — именно поэтому её так старался запечатлеть фотограф Белого дома. Паблисити, ага. В Штатах без него — ни шагу. Тоже традиция.

Всё шло своим чередом, но…

Внезапно Джо Байден попросил принести с кухни миску салата «Оливье», а из чулана — раскладную стремянку. После чего немедленно полез с никелированной чашей на лестницу, намереваясь что-то сделать с елью. Растерянный фотограф успел нажать на спуск фотоаппарата — и эта фотография стала хитом в России.

И ещё «Несколько последних штрихов!» ©

ОК. Насчёт «салата Ольвье» — небольшое хулиганство. Просто невинная шутка. Или лёгкий розыгрыш.

В действительности никелированная миска была пустой.

Но главное ведь — была!

И отвергнутая в пользу стремянки бытовая лестница-стул из двух ступенек была в этой истории тоже. Всё это вместе взятое выглядит в глазах простого русского человека весьма «подозрительно». Особенно — миска. Зачем она может понадобиться при украшении ёлки?

Вопрос, который ставит большинство российских обывателей в тупик. Даже образованных. Даже побывавших в #США.

На самом деле, всё просто.

«Берёшь пустую металлическую салатницу, кладёшь в неё игрушки и шары, поднимаешься на лестницу и развешиваешь сразу их все. Позволяет подняться на лестницу меньше раз, чем если подниматься с каждой игрушкой по отдельности», — пояснил «секретную американскую технологию» мой давний друг, проживающий ныне в Штатах. И ещё одна штука заключается в том, что если в России шары и прочие украшения крепят к еловым веткам чаще всего на ниточках или проволочках, то американцы используют для этого специальные металлические крючки, продающиеся отдельно, либо разогнутые скрепки (что по сути — те же крючки, только самодельные и более дешёвые). Это действительно удобно: игрушка вешается на ветку одним движением и одной рукой, снимается так же просто, а затем всё это легко складывается в коробку до следующего Рождества. В Америке много разных приспособлений, делающих быт удобным и комфортным. Но для России с её привычкой экономить на мелочах подобное, да ещё и за #деньги, кажется блажью…

Но сейчас даже не об этом.

Просто оцените сам процесс в исполнении Джо Байдена. Набрать полную салатницу игрушек, залезть с ней на стремянку, затем держа одной рукой чашу и удерживая равновесие всем корпусом, другой рукой развесить игрушки по веткам, соблюдая какую-никакую эстетику. И ничего не уронить. Очевидно, что всё в порядке и с вестибулярным аппаратом, и с ментальными функциями, и с координацией движений, и даже со зрением. Очень хорошо для 80-летнего человека, побывавшего на операционном столе нейрохирурга из-за разрыва аневризмы сосудов головного мозга.

Опять-таки, всё познаётся в сравнении. В России лишь один мужчина из четырёх доживает до 80-ти. А тот, кто доживёт, скорее всего, будет инвалидом из-за ранних инфарктов-инсультов-неврозов-тромбозов и прочих артрозов. Передвигаться такой «долгожитель» — в России всем, кто старше 80 лет, устанавливают особую доплату к #пенсии, — вероятно будет в лучшем случае, опираясь на трость, а сохранить равновесие в «позе Ромберга» сможет далеко не каждый — куда уж тут лезть на стремянку!

Но #здоровье Джо Байдена, конечно, россиянам интереснее и важнее…

Так может, каждому озаботиться собственным ментальным состоянием, чтоб хотя бы дожить до преклонного возраста в здравом уме и здоровом теле?

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