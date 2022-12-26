 

Press TV – беспрецедентная инфляция подрывает финансовые возможности британцев

26.12.2022, 5:25, Разное
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Многие жители Соединённого Королевства сталкиваются с возрастающими финансовыми проблемами. Тлеющий по всей стране инфляционный кризис и резкий рост цен на энергоносители вынуждает многих выбирать между отоплением и едой, а также вызывает масштабные забастовки, пишет Press TV.


AP

Энергетический кризис и растущая инфляция нанесли тяжелый урон европейцам, особенно жителям Соединённого Королевства. Некоторые из них признаются, что не могут справиться со стремительным ростом цен и усугубляющимися финансовыми проблемами, пишет Press TV.

Цены на топливо на всём континенте пошли вверх с осени 2021 года, отчасти из-за пандемии коронавируса и украинского конфликта. При этом повышение стоимости энергоносителей в Великобритании оказалось более резким, чем во Франции и Италии, отмечает телеканал.

По данным Управления национальной статистики (ONS), в октябре британские домохозяйства платили за электричество, газ и другие виды топлива в среднем на 88,9% больше, чем год назад. Этот рекордный рост вызвал недовольство и недоумение среди граждан страны.

«Я в шоке. Только что получил счёт за электричество за последний месяц. Моя арендная плата составляет 600 фунтов стерлингов в месяц. Счёт за электроэнергию за последний месяц — 761 фунт стерлингов», — жалуется в Twitter британец Роберт Бринин.

По прогнозам экспертов, экономика страны сократится на 1,3% в 2023-м на фоне продолжающейся инфляции и повышения процентных ставок. Кроме того, к середине следующего года уровень безработицы может увеличиться с 3,7% до 5,6%, обращает внимание Press TV.

По сравнению с прошлой осенью среднегодовой счёт за электроэнергию вырос на 96%, составив £2,5 тыс., несмотря на меры, принимаемые британским правительством. Именно этот рост цен в значительной степени способствовал кризису стоимости жизни в стране, поясняет телеканал.

«Некоторым семьям по всей Великобритании в нынешнее холодное Рождество приходится изворачиваться, чтобы распределить семейный бюджет между отоплением и покупкой еды», — отмечает научный сотрудник Каледонского университета Глазго Кит Бейкер. «Мы дошли до того, что благотворительные организации пытаются достать людям тёплую одежду», — добавляет он.

В то же время экономический кризис в Великобритании побудил различные группы начать забастовку. Они требуют повышения зарплаты, чтобы покрыть стремительный рост инфляции, «которая превысила беспрецедентный уровень в 11 процентов», подчёркивается в статье.

В последние несколько месяцев британские рабочие — от медсестёр и учителей до железнодорожников — устраивают забастовки в связи с «тлеющим по всей стране кризисом». Эти протесты приводят к срыву приёмов в больницах и отмене движения поездов, в том числе в сезон зимних праздников, заключает Press TV.


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