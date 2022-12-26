 

В Марьинке против ВСУ применили огонь зажигательными боеприпасами

26.12.2022, 5:23, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали под «огненный дождь» в городе Марьинка, который расположен к западу от Донецка.

В Telegram-канале «Военкоры русской весны» говорится, что против украинских военных применили огонь зажигательными боеприпасами. Ожесточенные бои за этот населенный пункт идут уже несколько месяцев, передает Lenta.Ru.

В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Марьинка вблизи Донецка вскоре будет освобожден, идут бои в оставшейся части города, где силы ВСУ пытаются закрепится в жилых постройках.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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