Назван размер штрафа для компаний за утечку данных
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Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных в компаниях, который предусматривает введение штрафов от пяти до 500 млн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.
«В случае принятия инициатива должна вступить в силу в сентябре 2023 года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Собеседник сообщил изданию, что штраф в 500 млн рублей будет для компаний, которые с момента принятия закона повторно допустили утечку данных или попыталась скрыть инцидент.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в УК РФ нужно внести изменения, чтобы преступники не могли избежать уголовной ответственности за торговлю персональными данными в интернете.
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