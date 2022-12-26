Запад потребовал от Вучича добиться разбора баррикад в Косово за 24 часа

Послы стран Британии, Италии, США и Франции потребовали от президента Сербии Александара Вучича добиться разбора баррикад, возведенных на севере Косова и Метохии в течение 24 часов, сообщил телеканал TV Pink.

Послы направили главе страны письмо с такими требованиями, пригрозив не помешать попыткам самостоятельно разобраться с ситуацией премьеру непризнанного Косова Альбину Курти, которые не исключал жертв в таком случае, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что акция протеста против притеснения сербов и нарушения их прав в Косове и Метохии состоялась на административной линии Сербии и Косова.

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