 

Запад потребовал от Вучича добиться разбора баррикад в Косово за 24 часа

26.12.2022, 4:00, Новости дня
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Послы стран Британии, Италии, США и Франции потребовали от президента Сербии Александара Вучича добиться разбора баррикад, возведенных на севере Косова и Метохии в течение 24 часов, сообщил телеканал TV Pink.

Послы направили главе страны письмо с такими требованиями, пригрозив не помешать попыткам самостоятельно разобраться с ситуацией премьеру непризнанного Косова Альбину Курти, которые не исключал жертв в таком случае, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что акция протеста против притеснения сербов и нарушения их прав в Косове и Метохии состоялась на административной линии Сербии и Косова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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