 

Производство на фабрике IKEA в Новгороде запустят после продажи

26.12.2022, 4:00, Новости дня
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Производство на мебельной фабрике IKEA в Новгороде после продажи новому инвестору есть возможность запустить очень быстро, власти региона проконтролируют сохранность рабочих мест, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

По его словам, нет смысла закрывать предприятие, которое может хорошо работать по уже налаженной логистической схеме, также удалось сохранить кадры и сырье.

«Тут еще нужно понимать, что наш завод универсальный, это, можно сказать, основа для мебельного производства, а дизайн ведь может быть любой, не только под IKEA», – передает РИА «Новости» его слова.

Он подчеркнул, что после покупки предприятия власти Новгородской области планируют наладить диалог с новым собственником. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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