Белый дом обвинил главу Техаса в угрозе жизням мигрантов, брошенных на мороз

Представитель пресс-службы Белого дома Абдулла Хассан заявил, что губернатор Техаса Грег Эббот виноват в создавшейся угрозе жизням незаконных мигрантов, доставленных в Вашингтон в летней одежде во время холодов.

«Губернатор Эббот бросил детей на обочине дороги во время холодов в рождественский сочельник без координации с какими-либо федеральными и местными властями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Он отметил, что политические игры ставят жизни под угрозу. Представитель Белого дома подчеркнул, что решение властей Техаса привезти беженцев является «жестоким, опасным и постыдным».

Ранее к резиденции вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне доставили три полных автобуса беженцев.

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