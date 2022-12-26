 

Готовимся к морозам: лучшие советы по утеплению окон

26.12.2022, 3:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Существует несколько способов того, как утеплить окна. Если они деревянные и довольно старые, необходимо их внимательно осмотреть. Возможно, что в раме есть трещины, через которые холод попадает в жилище. При наличии трещин нужно очистить рамы от краски и залить просветы парафином (замазка и шпатлевка тоже подойдут). Конечно, этим следует заниматься, когда минусовой температуры еще нет, ведь нужно будет проветрить помещение.

Если окна пластиковые, необходимо их перевести в так называемый зимний режим. Для этого важно отрегулировать прижимной механизм. Этим можно заняться самостоятельно или просить о помощи компанию, устанавливающую такие окна. Но не исключено, что в окнах просто есть щели, через которые тепло уходит из квартиры. В этом случае может помочь силиконовый герметик. Перед тем, как начать заделывать щели, окна нужно как следует помыть и высушить.

Напомним и дедовский способ. Утеплить окна можно с помощью бумажного скотча и ваты или обыкновенной бумаги и хозяйственного мыла. В последнем случае бумагу нужно нарезать на полоски и приклеить ее к окнам тем самым мылом. Если дома есть много ненужной газеты, можно взять и ее. Намочив хорошенько газету, ее необходимо засунуть в щели.

При небольших щелях в окнах можно использовать парафин. Его следует расплавить, набрать в шприц и быстро заполнить веществом промежутки. Еще один способ утеплить окна – прикрепить пузырьковую пленку. Она хорошо сохранит тепло и не пропустит в дом холод. В таком случае, конечно, с видом из окна до весны придется попрощаться.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03.22 / Путин объяснил критику России в мире «культурой отмены»

12.12.20 / Мистическое существо с копытами и его следы – это был Дьявол?

12.10.22 / Мнение: Фото на конкурс имиджмейкеров

30.07.20 / Политика: Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

05.11.22 / Не пришла к умирающему мужу: лицемерная ложь Пугачевой возмутила актрису Борзову

20.04.22 / Полицейские штата Айова арестовали пенсионерок, кормивших голубей перед выступлением Байдена

13.08.21 / Военные Великобритании, ЦРУ и Пентагон тайно обсуждают НЛО

08.09.22 / Розовее уже некуда: Пригожин призвал рублевских “толстосумов” активнее поддерживать Россию

28.01.22 / “Отчаянные домохозяйки” 18 лет спустя: как сложилась жизнь актеров популярного сериала

09.12.22 / Редкий выход: Дрейк с 5-летним сыном Адонисом на баскетбольном матче в одинаковых образах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика