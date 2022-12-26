Готовимся к морозам: лучшие советы по утеплению окон

Существует несколько способов того, как утеплить окна. Если они деревянные и довольно старые, необходимо их внимательно осмотреть. Возможно, что в раме есть трещины, через которые холод попадает в жилище. При наличии трещин нужно очистить рамы от краски и залить просветы парафином (замазка и шпатлевка тоже подойдут). Конечно, этим следует заниматься, когда минусовой температуры еще нет, ведь нужно будет проветрить помещение.

Если окна пластиковые, необходимо их перевести в так называемый зимний режим. Для этого важно отрегулировать прижимной механизм. Этим можно заняться самостоятельно или просить о помощи компанию, устанавливающую такие окна. Но не исключено, что в окнах просто есть щели, через которые тепло уходит из квартиры. В этом случае может помочь силиконовый герметик. Перед тем, как начать заделывать щели, окна нужно как следует помыть и высушить.

Напомним и дедовский способ. Утеплить окна можно с помощью бумажного скотча и ваты или обыкновенной бумаги и хозяйственного мыла. В последнем случае бумагу нужно нарезать на полоски и приклеить ее к окнам тем самым мылом. Если дома есть много ненужной газеты, можно взять и ее. Намочив хорошенько газету, ее необходимо засунуть в щели.

При небольших щелях в окнах можно использовать парафин. Его следует расплавить, набрать в шприц и быстро заполнить веществом промежутки. Еще один способ утеплить окна – прикрепить пузырьковую пленку. Она хорошо сохранит тепло и не пропустит в дом холод. В таком случае, конечно, с видом из окна до весны придется попрощаться.