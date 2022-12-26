Мнение: Суть русского имперства

И обреченность русского национализма

Отличный питерский публицист высказал у себя в ФБ отличную мысль, которую малость “недокрутил”. Но спасибо уже за то, что он вспомнил об этом противостоянии большевиков и эсеров.

Цитата: “Я никогда по-настоящему не понимал, почему в 1917-м и 1918-м большевики победили эсеров. У эсеров было больше революционных заслуг, они были партией большинства, за них на выборах в Учредилку проголосовали крестьяне. И делить землю, и гонять буржуев вполне удобно было под их руководством. И все же они были не такие тоталитарные, как большевики. Короче, удивлялся в душе. И только в этом году, в кровавом и имперском, пазл сложился, как говорят в народе. У большевиков был один идейный перевес, который оказался решающим. Со своим пением Интернационала и со своей мировой революцией, они дали народу еще и великую имперскую надежду, надежду на пришествие всемирной державы трудящихся. У эсеров с этим не было ясности, они были слишком прозаичны, недостаточно хотели править миром. И проиграли безумному ленинскому меньшинству. В российской истории этот эпизод стал очередной победой имперцев над националами. Как победа никониан над старообрядцами или Петра над старым режимом” (СЕРГЕЙ ШЕЛИН).

Но если б Сергей усвоил мою теорию насчет “национальной идеи русского народа” – он бы не остановился на простой констатации “победы имперцев над националами”. Ведь по-хорошему ему надо было бы задать себе следующий напрашивающийся вопрос – а ПОЧЕМУ, собственно, в российской истории “националы” раз за разом (можно даже сказать – век за веком) проигрывают “имперцам”? У Шелина ответа нет до такой степени, что он даже не ставит сам вопрос.

Но у меня и моих читателей ответ давно есть – он как раз в этой самой “национальной идее” и заключается. Дело в том, что (сейчас будет очень грустное для всех русских наци) в России уникальная ситуация: в ней национализм обречен, и прежде всего – наш русский. Вспомним наконец главную (и тщательно скрываемую) НацИдею Русского Народа (тм): “Русским людям не нравится жить в России”.

Вот и всё. Это приговор. Отсюда – основное НАЦИОНАЛЬНОЕ (подспудное, подсознательное) стремление русского человека индивидуально и русских народных масс в целом: СВАЛИТЬ ОТСЮДА. В этом и состоит объяснение. Поэтому любой (столь милый отдельным наци-мечтателям) бюргерский, консервативный, ориентированный на “кровь и почву” “европейский национализм” в России просто не работает – он, как бы красноречиво ни был изложен, наталкивается на нутряное сопротивление тех, на кого и направлен – тех самых “простых от сохи” русских людей: “Это что же – этот ваш посконный консервативный бюргер-идеал с пряничными домиками и черепичными крышами мы построим ТУТ и останемся здесь??! В этой “ледяной пустыне, по которой бродит лихой человек?” (с) НЕТ!!!!!”

И вот поэтому (увы) – никаких “национализмов” в России быть не может. Характерно, кстати, что один из самых ярких русских националистов в 21 веке был Константин Крылов – не скрывавший, что является поклонником древнеперсидского Культа Огня, “зороастрийцем”. Русского, даже если он пытается быть наци и как бы поклонником русских березок, все равно тянет к теплу и на Юг! Это карма.

Это инстинкт – тупой и мощный. Тот, который тянет несчастных рыб на нерест, хоть бы даже ползком по суше. Страшное, говорят, зрелище.

Вот это и есть суть всего “русского имперства” – что, кстати, заметно и в нынешнем, абсолютно иррациональном “порыве к СВО”. Многоумные “эксперты” и хитромудрые (впрочем, в России это большая редкость) политики могут сколько угодно придумывать всяческие резоны для того, “зачем России империя” – но все это будет лишь рационализацией, то есть – прикрытием истинного стремления. А суть в том, что русский человек не хочет строить никакой империи и вообще не хочет (и даже не намеревается!) чего-то там СТРОИТЬ: в глубине души он просто хочет уйти с Севера. Его стремление – ОТ, а не К.

Это нерест. Самцы и самки хотят уйти к теплу и морю, чтобы оставить там потомство. Очень часто, увы, они этого даже сами не осознают.

И пока в России существенно не изменится климат, большевики всегда будут побеждать эсеров, пользуясь иррациональной поддержкой самой широкой, самой тупой и самой многочисленной массы русского народа.