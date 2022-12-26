Дровяная печь и фольга за батареей — Daily Mail о хитростях, к которым прибегают британцы, чтобы не замёрзнуть

На фоне стремительного роста стоимости жизни, в том числе счетов за газ и электричество, жители Великобритании вынуждены искать альтернативные способы отопления своих домов, пишет Daily Mail. Так, опытные домовладельцы советуют задёргивать шторы во время включения отопления, покупать дровяные печи и горелки и размещать воздухоотводчики под дверью.



AP

С наступлением холодов жителям Великобритании приходится прибегать к целому ряду хитростей для борьбы с охватившим страну кризисом стоимости жизни, пишет Daily Mail.

В последние несколько дней на большую часть страны пришли морозы. На прошлой неделе Агентство по безопасности здоровья Великобритании объявило о введении третьего уровня опасности из-за низких температур и снегопадов. Однако, даже несмотря на снижение температуры, многие семьи по-прежнему не хотят пользоваться отоплением, опасаясь растущих счетов за электроэнергию.

Home Energy Scotland выпустил рекомендации для домовладельцев о том, как защитить трубы при понижении температуры. «Самым дешёвым и простым» способом защиты дома там назвали изоляцию труб. Также рекомендуется обернуть изоляционную оболочку вокруг водяного бака. Британцев призывают также обратить внимание на защиту котла от замерзания. Для этого рекомендуется использовать встроенные настройки, которые будут защищать котёл даже при выключенном отоплении.

Опытные домовладельцы также делятся своими хитростями и альтернативными методами, чтобы согреться этой зимой. В интернете британские пользователи призывают убрать мебель от радиаторов отопления и не использовать их для того, чтобы сушить одежду.

Также британцам советуют задуматься о покупке дровяной горелки для кипячения воды и разместить фольгу за радиатором. Помочь в борьбе с ростом стоимости жизни могут также продувка радиаторов, задёргивание штор при включении отопления и размещение воздухоотводчиков под дверью.

В странах по всей Европе спрос на дровяные печи и горелки в последние недели резко возрос. Розничные продавцы сообщают о нехватке печей, а производители пытаются поспеть за растущим спросом. Причём некоторые продавцы утверждают, что люди покупают сразу несколько дровяных печей, чтобы бороться с резким понижением температуры.

По данным издания, продажи дровяных печей ещё с апреля по июнь подскочили на 40%. За это время в одной только Великобритании продали более 35 тыс. штук, по сравнению с 25 тыс. за тот же период прошлого года.

Опытные домовладельцы не только готовят еду на таких печах, но и используют их для отопления. Они советуют размещать вентилятор над дровяной печью, что способствует циркуляции тёплого воздуха по комнате, и подсказывают, что, если открыть двери, это поможет распространить его по всему дому.

Также рекомендуется выбирать правильные дрова: ясень, берёзу и иву. Всех потенциальных покупателей предупреждают, что дрова должны быть сухими — это поможет уменьшить количество дыма и запах. Считается, что разжигать огонь лучше всего сверху вниз, а в качестве альтернативных растопок рекомендуется использовать сушёную хвою, а также шерсть.

Daily Mail напоминает, что данные Управления национальной статистики показали, что за 12 месяцев с прошлого сентября цены на электричество и газ выросли на 54% и 99% соответственно.

Однако эксперты предупреждают, что рост числа людей, сжигающих дрова вместо того, чтобы включить отопление, может привести к увеличению загрязнения окружающей среды. В этом году было подсчитано, что на долю дровяных и угольных печей приходится 38% загрязнения воздуха твёрдыми частицами.