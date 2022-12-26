 

Кувейт отправил в Евросоюз первую партию дизельного топлива

26.12.2022, 2:35, Новости дня
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Кувейт отправил в Евросоюз первую партию дизельного топлива, которое было произведено в стране по специальным стандартам, отвечающим требованиям европейских рынков, в первую очередь, на зимний сезон, сообщили в Кувейтской национальной нефтяной корпорации.

В сообщении говорится, что первая партия дизельного топлива, произведенного по стандартам европейских рынков, объемом 66 тыс. тонн была отправлена в Евросоюз, передает РИА «Новости» со ссылкой на Кувейтское новостное агентство.

В корпорации пояснили, что производство дизельного топлива со специальными характеристиками в соответствии со стандартами ЕС стало результатом серии исследований на НПЗ в порту Абдаллы, специалистам удалось улучшить эти характеристики, что позволило получить преимущества, которые расширили возможности компании по выходу на глобальные рынки.

Согласно сообщению корпорации, теперь ее нефтеперерабатывающий завод может производить этот тип дизельного топлива, который отличается передовыми экологическими стандартами и высоким качеством.

Ранее сообщалось, что Кувейт рассчитывает вдвое нарастить добычу природного газа – с примерно 1,4 млн до примерно 2,8 млн кубометров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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