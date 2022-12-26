Глава «Росатома» сообщил, что объем поставок за рубеж превысят 10 млрд долларов

Объем поставок продукции «Росатома» за рубеж по итогам 2022 года превысит 10 млрд долларов, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

Он назвал поставки за рубеж на сумму 10 млрд долларов психологически важным барьером, который удастся преодолеть, передает РИА «Новости».

По его словам, объем экспорта «Росатома» по итогам 2022 года вырастет «примерно на 15%». Как отметил глава госкорпорации, даже несмотря на текущую геополитическую ситуацию, портфель зарубежных заказов «Росатома» на 10 лет вперед держится на уровне 200 млрд долларов.

Причем рост объема экспорта «Росатома» на 15% – «это далеко не предел», сказал Лихачев.

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