 

Лихачев заявил о принятых «Росатомом» мерах по повышению надежности Запорожской АЭС

26.12.2022, 2:35, Новости дня
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«Росатом» принял ряд мер по повышению надежности Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Нами принят целый ряд мер по повышению надежности атомной станции», – передает РИА «Новости» слова Лихачева, сказанные в интервью газете «Известия».

По его словам, сейчас корпорация занимается обеспечением теплоснабжения и устойчивого состояния АЭС, также теплоснабжением обеспечивают и сам город Энергодар. 

Ранее сообщалось, что 21 декабря украинские войска произвели обстрел Энергодара, взрывы были слышны в районе промзоны и прибрежной части.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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