Лихачев заявил о принятых «Росатомом» мерах по повышению надежности Запорожской АЭС

«Росатом» принял ряд мер по повышению надежности Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Нами принят целый ряд мер по повышению надежности атомной станции», – передает РИА «Новости» слова Лихачева, сказанные в интервью газете «Известия».

По его словам, сейчас корпорация занимается обеспечением теплоснабжения и устойчивого состояния АЭС, также теплоснабжением обеспечивают и сам город Энергодар.

Ранее сообщалось, что 21 декабря украинские войска произвели обстрел Энергодара, взрывы были слышны в районе промзоны и прибрежной части.

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