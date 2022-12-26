Лихачев заявил о принятых «Росатомом» мерах по повышению надежности Запорожской АЭС
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«Росатом» принял ряд мер по повышению надежности Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
«Нами принят целый ряд мер по повышению надежности атомной станции», – передает РИА «Новости» слова Лихачева, сказанные в интервью газете «Известия».
По его словам, сейчас корпорация занимается обеспечением теплоснабжения и устойчивого состояния АЭС, также теплоснабжением обеспечивают и сам город Энергодар.
Ранее сообщалось, что 21 декабря украинские войска произвели обстрел Энергодара, взрывы были слышны в районе промзоны и прибрежной части.
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