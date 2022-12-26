 

Новогодний рецепт от Алсу: татарский пирог балиш

26.12.2022, 2:30, Разное
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Новый год – время, когда вся семья собирается вместе, чтобы поблагодарить друг друга за душевное тепло, отдать дань уважения своим предкам и традициям, приготовить что-нибудь особенное по семейному рецепту. А учитывая то, что Россия – невероятно многонациональная страна, рецептов у нас столько – никакого блокнота не хватит!

Певица Алсу поделилась фамильным секретом, доставшимся ей от бабушки: готовим татарский пирог балиш.

ИНГРЕДИЕНТЫ

ДЛЯ НАЧИНКИ

Говядина – 400 гр;

Картофель – 3-4 шт.;

Репчатый лук – 2 шт.;

Петрушка;

Укроп

Соль, перец;

Зира.

ДЛЯ ТЕСТА

Кефир;

Мука пшеничная;

Сливочное масло – 70 гр;

Разрыхлитель.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

НАЧИНКА

Нарезанную кубиками говядину Алсу советует отварить до готовности. Затем добавить нарезанный мелкими кубиками сырой картофель, мелко нашинкованный лук, укроп и петрушку. В готовую смесь добавить щепочку зиры, посолить и поперчить по вкусу.

Бульон, оставшийся после варки говядины, обязательно сохраните, он нам еще понадобится.

ТЕСТО

В большую миску Алсу вначале наливает кефир, к нему добавляет размягченное сливочное масло, а также половину чайной ложки разрыхлителя для теста, половину чайной ложки сахара и щепочку соли. Затем певица замешивает тесто и, накрыв его тканевой салфеткой, дает ему “отдохнуть” минут 10.

Готовое тесто Алсу делит на две неравные части: ту, что побольше пусти на донышко и бортики пирога, а ту, что поменьше – на верхнюю часть. В смазанную маслом форму Алсу выкладывает раскатанное тесто таким образом, чтобы края чуть свисали, а внутрь кладет подготовленную начинку, спрятав в нее несколько маленьких кусочков сливочного масла. Затем она накрывает вторым пластом теста начинку и, защипывает края, предварительно обрезав все лишнее тесто.

В центре подготовленного пирога Алсу делает небольшое круглое отверстие: закроем его шариком, скатанным из остатков теста. Балиш сверху можно также обмазать чуть взбитым желтком или крепкой чайной заваркой – это придаст корочке красивый бронзовый цвет.

Дальше пирог отправляется в разогретую до 220 градусов духовку. Не забудьте через полчаса проведать готовящееся блюдо. Алсу советует достать пирог и, вынув шарик, налить в пирог немного мясного бульона, оставшегося после варки говядины для начинки. Затем, вновь закрыв отверстие, нужно обмазать пирог маслом и убрать его обратно в духовку. Температуру следует в этот момент убавить до 100 градусов.

Приятного аппетита!


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