Der Tagesspiegel – большинство немцев не верят обещаниям Шольца и боятся дефицита газа зимой
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Канцлер Шольц неоднократно подчёркивал, что Германии обеспечено надёжное газоснабжение этой зимой, несмотря на отсутствие поставок из России. Однако значительное большинство немцев, включая его избирателей, не верят прогнозам канцлера и считают, что страна столкнётся с дефицитом газа этой или следующей зимой, отмечает Der Tagesspiegel.
AP
Значительное большинство немцев считают, что Германия столкнётся с нехваткой газа этой зимой или следующей зимой 2023—2024 года, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
В ходе опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу немецкого пресс-агентства Deutsche Presse-Agentur, 29% респондентов заявили, что ожидают увидеть нехватку газа уже этой зимой. 26% считают, что дефицит газа наступит в 2023—2024 году. И только 29% уверены, что поставки газа будут надёжными на протяжении обеих зим.
В ходе российской военной спецоперации на Украине поставки газа из России, которые до начала боевых действий покрывали 55% потребления Германии, были полностью прекращены, напоминает издание.
Канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял, что поставки газа на зиму 2022—2023 года тем не менее обеспечены. Несколько дней назад в интервью газете Süddeutsche Zeitung он впервые заявил то же самое о зиме 2023—2024 года — но сделал оговорку: «если не произойдёт ничего непредвиденного».
Однако доверие к прогнозу канцлера не особенно велико даже среди избирателей партий, входящих в правительственную коалицию, отмечает Der Tagesspiegel. Среди сторонников социал-демократической партии Шольца 58% ожидают нехватки газа этой или следующей зимой. Среди избирателей зелёных этот показатель составляет 56%, а среди избирателей свободных демократов — 57%.
Сторонники «Альтернативы для Германии» относятся к перспективам газовых поставок наиболее скептически. 69% опрошенных из их числа ожидают нехватки газа этой или следующей зимой. Среди избирателей ХДС/ХСС этот показатель составляет 57%, а в лагере левых — 59%, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
Смотреть комментарии → Комментариев нет