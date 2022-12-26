Der Tagesspiegel – большинство немцев не верят обещаниям Шольца и боятся дефицита газа зимой

Канцлер Шольц неоднократно подчёркивал, что Германии обеспечено надёжное газоснабжение этой зимой, несмотря на отсутствие поставок из России. Однако значительное большинство немцев, включая его избирателей, не верят прогнозам канцлера и считают, что страна столкнётся с дефицитом газа этой или следующей зимой, отмечает Der Tagesspiegel.



AP

Значительное большинство немцев считают, что Германия столкнётся с нехваткой газа этой зимой или следующей зимой 2023—2024 года, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

В ходе опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу немецкого пресс-агентства Deutsche Presse-Agentur, 29% респондентов заявили, что ожидают увидеть нехватку газа уже этой зимой. 26% считают, что дефицит газа наступит в 2023—2024 году. И только 29% уверены, что поставки газа будут надёжными на протяжении обеих зим.

В ходе российской военной спецоперации на Украине поставки газа из России, которые до начала боевых действий покрывали 55% потребления Германии, были полностью прекращены, напоминает издание.

Канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял, что поставки газа на зиму 2022—2023 года тем не менее обеспечены. Несколько дней назад в интервью газете Süddeutsche Zeitung он впервые заявил то же самое о зиме 2023—2024 года — но сделал оговорку: «если не произойдёт ничего непредвиденного».

Однако доверие к прогнозу канцлера не особенно велико даже среди избирателей партий, входящих в правительственную коалицию, отмечает Der Tagesspiegel. Среди сторонников социал-демократической партии Шольца 58% ожидают нехватки газа этой или следующей зимой. Среди избирателей зелёных этот показатель составляет 56%, а среди избирателей свободных демократов — 57%.

Сторонники «Альтернативы для Германии» относятся к перспективам газовых поставок наиболее скептически. 69% опрошенных из их числа ожидают нехватки газа этой или следующей зимой. Среди избирателей ХДС/ХСС этот показатель составляет 57%, а в лагере левых — 59%, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.