 

Der Tagesspiegel – большинство немцев не верят обещаниям Шольца и боятся дефицита газа зимой

26.12.2022, 1:15, Разное
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Канцлер Шольц неоднократно подчёркивал, что Германии обеспечено надёжное газоснабжение этой зимой, несмотря на отсутствие поставок из России. Однако значительное большинство немцев, включая его избирателей, не верят прогнозам канцлера и считают, что страна столкнётся с дефицитом газа этой или следующей зимой, отмечает Der Tagesspiegel.


AP

Значительное большинство немцев считают, что Германия столкнётся с нехваткой газа этой зимой или следующей зимой 2023—2024 года, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

В ходе опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу немецкого пресс-агентства Deutsche Presse-Agentur, 29% респондентов заявили, что ожидают увидеть нехватку газа уже этой зимой. 26% считают, что дефицит газа наступит в 2023—2024 году. И только 29% уверены, что поставки газа будут надёжными на протяжении обеих зим.

В ходе российской военной спецоперации на Украине поставки газа из России, которые до начала боевых действий покрывали 55% потребления Германии, были полностью прекращены, напоминает издание.

Канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял, что поставки газа на зиму 2022—2023 года тем не менее обеспечены. Несколько дней назад в интервью газете Süddeutsche Zeitung он впервые заявил то же самое о зиме 2023—2024 года — но сделал оговорку: «если не произойдёт ничего непредвиденного».

Однако доверие к прогнозу канцлера не особенно велико даже среди избирателей партий, входящих в правительственную коалицию, отмечает Der Tagesspiegel. Среди сторонников социал-демократической партии Шольца 58% ожидают нехватки газа этой или следующей зимой. Среди избирателей зелёных этот показатель составляет 56%, а среди избирателей свободных демократов — 57%.

Сторонники «Альтернативы для Германии» относятся к перспективам газовых поставок наиболее скептически. 69% опрошенных из их числа ожидают нехватки газа этой или следующей зимой. Среди избирателей ХДС/ХСС этот показатель составляет 57%, а в лагере левых — 59%, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

 


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