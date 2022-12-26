BFM TV – «спасибо», что отменили мой поезд» — тысячи французов не увидели близких в Рождество из-за забастовки железнодорожников

Двести тысяч французов столкнулись с отменой поездов в канун Рождества из-за забастовки железнодорожников, пишет BFM TV. Как передаёт телеканал, в результате многим пришлось встречать праздники в полном одиночестве и не удалось повидаться с семьёй. Пользователи соцсетей возмущены и «благодарят» бастующих за испорченные каникулы.

ФЛОРИАН: Вот подарки, которые я должен был подарить сегодня вечером.

Флориан входит в число французов, проводящих Рождество вдали от близких. Как и в случае 200 тысяч других путешественников, его поезд был отменён из-за забастовки. Чтобы не оставаться в одиночестве, он позвал на бокал подругу.

ФЛОРИАН: Я должен был встретиться на празднике с папой, братом, его женой, моим племянником и бабушкой с дедушкой, но в итоге мы общаемся по Whatsapp. Они празднуют Рождество все вместе. Мы разговариваем по телефону. Это не то же самое, что собраться вместе, но так уж сложилось.

К счастью, лучшая подруга смогла прийти в гости.

ШАРЛОТТА, лучшая подруга Флориана: Я ничего особенного не планировала, поскольку моя семья празднует в другом месте. У меня есть старшая сестра, и праздник будет в доме её свёкров. Итак, внезапно я оказалась свободна и не могла оставить Флориана в одиночестве… У меня есть соседи, которые любезно предложили нам зайти к ним на стаканчик, так что посмотрим, что потом.

Случай Флориана вовсе не единичный. В социальных сетях в последние дни появилось множество постов на эту тему.

«Отменили поезд, на котором я собирался ехать праздновать Рождество с семьёй. Очень приятно остаться в одиночестве. Думаю, что в ближайшие два дня буду смотреть на огонь в камине на экране телевизора».

«Поезд моего папы отменили… Он не видел внучек уже больше года, теперь будет праздновать Рождество в полном одиночестве, спасибо #sncf».

«Спасибо, SNCF*, что отменили мой поезд!! Из-за вас я проведу Рождество в полном одиночестве в Бельгии, вместо того чтобы быть со своими близкими, ЛОЛ».

Тем не менее есть новость, которая порадует путешественников. Профсоюзы отменили уведомление о забастовке на новогодние выходные.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2022 года.

* Национальная компания французских железных дорог (прим. ИноТВ).