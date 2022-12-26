Медведев заявил о приложении Россией усилий для уничтожения неонацистского режима в Киеве

Украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации РФ приложат все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил свое существование, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он добавил, что целями спецоперации являются защита соотечественников на новых территориях, денацификация «почти фашистского режима Украины», полная демилитаризация и гарантии от агрессий в будущем.

Он назвал шаг о начале спецоперации решением трудным, но вынужденным.

«Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России. Скажем прямо – о ее выживании. Медлить дальше было невозможно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

Медведев заявил, что Россия дает отпор всем попыткам унизить и уничтожить целые народы «в угоду групповым корыстным интересам».

Он добавил, что Россия приложит все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты.

«А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.

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