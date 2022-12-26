 

На Украине потребовали исключить Щербакову из номинантов на премию Skating Awards

26.12.2022, 1:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинская федерация фигурного катания потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) исключить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову из числа номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

Организация УФФК направила два письма: президенту ISU Ким Чжэ Елю и председателю комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду, передает РИА «Новости».

В письме спортсмены назвали номинацию российской спортсменки «позорным фактом», потребовав исключить из списка номинантов Щербакову.

С Щербаковой за победу в категории «Самый ценный фигурист» поборются 10 олимпийских чемпионов из разных стран. Третья церемония вручения наград ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05.21 / Будущим лунным миссиям может угрожать экстремальная космическая погода

11.08.21 / Курсы рубля к доллару и евро на открытии торгов не изменились

15.12.21 / Памфилова приняла участие в акции «Елка желаний»

16.01.21 / В Киевской области упал вертолет

05.01.21 / Задержан устроивший стрельбу в Москве мужчина с ружьем и гранатой

16.05.21 / Премьер Чехии поспорил с Земаном о версиях взрывов во Врбетице

20.11.21 / Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли соревнования пар в Польше

27.06.20 / Главный санитарный врач Украины хочет стать президентом

30.11.20 / Избившим темнокожего продюсера французским полицейским предъявлены обвинения

13.09.20 / Медведев поздравил «Единую Россию» с успешным выступлением на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика