На Украине потребовали исключить Щербакову из номинантов на премию Skating Awards

Украинская федерация фигурного катания потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) исключить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову из числа номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

Организация УФФК направила два письма: президенту ISU Ким Чжэ Елю и председателю комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду, передает РИА «Новости».

В письме спортсмены назвали номинацию российской спортсменки «позорным фактом», потребовав исключить из списка номинантов Щербакову.

С Щербаковой за победу в категории «Самый ценный фигурист» поборются 10 олимпийских чемпионов из разных стран. Третья церемония вручения наград ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года.

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