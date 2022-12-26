 

Финляндия получила отказ от Международного совета из-за претензий к «Росатому»

26.12.2022, 1:11, Новости дня
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Международный совет по разрешению споров отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий «Росатому» в ситуации с АЭС «Ханхикиви-1», контракт на строительство которой Хельсинки расторг в 2022 году, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий российской компании, а также было принято решение, что контракт расторгнут нелегитимно, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Лихачева газете «Известия».

Он добавил, что, разорвав контракт с Россией на строительство АЭС «Ханхикиви-1», Финляндии придется строить объект на свои средства.

«Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе», – добавил он.

Ранее Международный совет признал незаконным разрыв контракта на АЭС «Ханхикиви».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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