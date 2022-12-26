Ведьмины посиделки: народные приметы 26 декабря

ИСТОРИЯ

В этот день на Руси говорили: “Евстрат солнышку рад”, подмечая увеличение светового дня. В этот день наши предки старались предсказать погоду наперед. Если стоит солнце, то январь будет ясным и морозным.

Православные верующие в этот день вспоминают святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, которые подверглись гонениям в начале 4 века в Севастии.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В этот праздник люди следят за погодой на протяжении 12 часов. Раньше существовало убеждение, что в этот день можно предугадать по часам погоду целого месяца следующего года.

Считалось, что в Евстахиев день всякая нечисть летает на метлах и старается заметки солнце. Поэтому она насылает на Землю вихри и метели.

В этот день заносили веник и метлу в сени, чтобы нечисть не присвоила его себе и не полетела на нем. Также принято было женщинам в этот день воткнуть серп, а мужчине топор в порог – по тем же соображениям, в качестве защиты от злых духов.

Этот день также называли Ведьмиными посиделками. Люди верили, что нечисть собирается в этот день и строит свои козни.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 26 ДЕКАБРЯ

В этот день нельзя ругаться, ведь нечисть и та повсюду, а этим она может воспользоваться и разрушить семью. Нельзя также оставлять входную дверь открытой, особенно на ночь. Люди старались закрыть занавески и ставни.