Мнение: Проблемы и решения

Европа «неминуемо» столкнется с дефицитом газа: решение Евросоюза ввести потолок цен на газ и другие санкции провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе, заявил вице-премьер Александр Новак.

Чем отличается умный человек от неумного? Он способен проблему превратить в решение.

Энергетические компании Запада сегодня получили колоссальный сверхдоход, измеряемый в триллионах долларов. Европейские компании в их числе. Первая десятка глобальных энергетических корпораций выглядит следующим образом (в скобках – дополнительный доход этих корпораций за 2022 год, то есть, сверхдоход):

1. 🇺🇸 ExxonMobil – 420 (+47%)

2. 🇬🇧 Shell – 387 (+48%)

3. 🇫🇷 Total – 287 (+56%)

4. 🇺🇸 Chevron – 246 (52%)

5. 🇬🇧 BP – 231 (+41%)

6. 🇺🇸 Marathon Petroleum – 175 (+45%)

7. 🇺🇸 Phillips 66 – 172 (+49%)

8. 🇺🇸 Valero Energy – 172 (+51%)

9. 🇳🇴 Equinor – 158 (+74%)

10. 🇮🇹 Eni – 133 (+54%)

Пять из десяти корпораций – европейцы. И теперь о главном. В отличие от одного недоразвитого жителя подворотен эти корпорации не транжирят деньги на олимпиады, дворцы, не хоронят их в виде сокровищ в гнойниках мира вроде ЦАР. Они вкладывают в развитие. Инвестиции в возобновляемую энергетику сегодня бьют все предыдущие рекорды. К 2027 году стоит задача не только заместить выпавший российский газ в Европе, но выйти на избыточный рост производства энергии.

И не только в Европе. Китай намерен в этот же период ввести в строй мощности ВИЭ, превышающие мощности всей энергосистемы России. На минутку: только дополнительные мощности и только на возобновляемых источниках – больше, чем вся российская энергетика. И эта задача – тоже на ближайшие годы.

Иначе говоря: проблема дефицита газа есть. Но она же стала тем пусковым механизмом, который резко ускорил переход к новым источникам энергии. Уже к 2025 году европейцы рассчитывают выйти из кризиса дефицита российского газа, заместив выпавшие энергетические мощности новыми источниками. И тогда имеющегося у них газа будет достаточно для перераспределения его в стагнирующие сегодня предприятия газопереработки.

Да, 23 и 24 годы будут непростыми и кризисными. Но кризис – это в первую очередь возможности. Их нужно отрефлексировать и использовать.

И теперь буквально на минутку вопрос: допустим, к 25 году Россия помирится с Европой. Понятно, что это фантастика, но допустим. Но вот только к 25 году Европе уже не нужен будет российский газ. Она эту проблему решит. И на любезное предложение вернуть все взад европейцы просто пожмут плечами и сообщат, что им это уже неинтересно.

Подытожим. В моменте, то есть, прямо сейчас, Новак прав. Проблема есть. Но уже в среднесрочной перспективе эта проблема станет решением, которое и «вывезет» европейцев, оставив Кремль на бобах. С никому не нужным газом. При этом ни о каком использовании этого газа внутри России речь не идет: у Путина только одна мысль в голове – кому бы его продать. Тут вам и Сила Сибири-2, и Турецкий поток-2 с турецким хабом. Тут и газовый союз с республиками Центральной Азии. А ответ-то прост: для того, чтобы использовать избыточные объемы газа внутри страны, нужна промышленность. Нужна экономика, которая этот газ сумеет «принять». Но ее для начала, эту экономику, нужно создать.

И это как раз то, что кремлевские ни в зуб ногой. Обокрасть страну – это к ним. Построить – гражданин, проходим мимо, не задерживаемся.

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