Der Spiegel – в 2022-м Германия пережила много травм, но страх не должен пересилить надежду

2022 год выдался для Германии очень тяжёлым, пишет Der Spiegel. Проигрыш на ЧМ по футболу в Катаре, климатические проблемы, попытка государственного переворота и, конечно же, боевые действия на Украине — всё это порождает пессимизм. И 2023 год пройдёт под знаком украинского конфликта, а число вестников апокалипсиса только возрастёт, но это не повод впадать в уныние, считает автор статьи Томас Фишер.



AP

2022 год выдался для Германии тяжёлым, пишет Der Spiegel. Боевые действия на Украине, климатические проблемы и попытка государственного переворота, инициированная «гражданами рейха» — перечисляет его главные события автор статьи Томас Фишер. К тому же «родине защитников и обители бомбардиров» пришлось пережить «футбольную травму» на чемпионате мира в Катаре: немецкая сборная вылетела с соревнований на групповой стадии.

Утешает то, что в стране закончилась пандемия коронавируса, унёсшая 160 тыс. жизней, продолжает издание. Тех, кто продолжает запасаться товарами, обвиняют в чрезмерном пессимизме. Последствия постковидного синдрома изучаются. Осталось только беспокойство из-за того, что мы наблюдали, как быстро на фоне кризисной ситуации дискуссия о правде, науке, рациональности и демократии приобрела черты «психиатрического сценария» и превратилась в «жалостливо-плаксивую, агрессивную гонку за первое место в списке жертв, невиновных, а также заслуживающих внимания, сочувствия, одобрения и, конечно же, денег».

Но после окончания пандемии коронавируса вирусологов, эпидемиологов и инфекционистов в экстренных выпусках новостей тут же сменили военные эксперты, продолжает Фишер. 2022-й стал «годом боевых действий в Европе», констатирует Фишер: «Возникает вопрос, откуда у немцев вдруг возникла такая любовь к востоку Украины или Приднестровью и почему это культурный житель Германии неожиданно понял, что русское искусство ни на что не годится. Вот так случается: к сожалению и отчаянию поэтов и толкователей, люди зачастую оказываются менее образованными, чем хотелось бы».

Боевые действия на Украине определяли новостную повестку в течение практически всего года и продолжат это делать, прогнозирует автор: «Но как бы часто ни говорилось, что Украина сражается «за нашу свободу», это не «наше» сражение… Мы позволяем ей бороться за «нас» опосредованно, как это принято у великой державы (США) и её друзей». «Некоторые выступают за усиление обострения, поставку на Восток ракет дальнего действия и увеличение числа морских военных операций на Юге. Но большинство обоснованно опасаются того, что эта битва может потребовать большего, чем просто тёплых слов поддержки и пары необеспеченных суперогромных чеков, — отмечает Фишер. — Однако движения за мир, организованные солдатскими отцами и матерями, не видны… Боевые действия продолжаются и постепенно превращаются в ужасающий конфликт на истощение. А в палате представителей США ликуют. «Мы чувствуем нутром, что борьба Украины — это часть чего-то гораздо большего», — сказал Байден Зеленскому 21 декабря. Возможно, он и прав. Однако есть сомнения, что это действительно повод для ликований».

В этом году Германия также продемонстрировала свою непревзойдённость в «осмыслении» непоправимого и поиске виноватых, пишет автор. Нет ни одной общественной группы или института, которому бы ни пытались вменять в вину «серьёзные просчёты» и «ошибки» в отношениях с Россией. Но возникает вопрос: «Было бы сейчас лучше, если бы бундесвер продолжил наращивать вооружение в течение 30 лет после 1989 года, мир стал бы закупать сланцевый газ на 20 лет раньше, а Украину взяли бы в ЕС ещё 10 лет назад. Возможно, есть аналитические центры, которые способны такое просчитать, но я не могу».

В этом году в Германии были также задержаны сторонники теорий заговора, агрессивно настроенные радикалы, которые находились в своеобразной секте и планировали совершить государственный переворот, напоминает автор. Однако в ходе расследования выяснилось, что их планы — это всего лишь странные и смешные выдумки. Впрочем, это не отменяет угрозы совершения такими людьми терактов. К тому же подобные истории в целом негативно влияют на настроения в обществе, подогревают атмосферу ненависти и страха. «Но думать, что за каждым углом нас подстерегает конец нового времени и демократической культуры, а также продвигать повестку «всё становится только хуже», — это неправильно, — убеждён немецкий журналист. — В моей молодости, в 60-е годы, настроения в центральной части общества в гораздо большей степени определяли нацисты-преступники и их пособники. Мировосприятие многих людей было реваншистским, расистским и ориентированным на поиск образа врага, что сегодня трудно найти за пределами АдГ и праворадикальной среды».

Однако в 2023 году число вестников апокалипсиса только увеличится, уверен Фишер. Какие-то из их прорицаний окажутся верными, какие-то неверными, другие просто опасны. «Но мир не закончится. Страх реален, но он не должен быть сильнее надежды. То, что обещания бесконечного роста как предпосылки для прогресса и счастья были нарушены, не нужно воспринимать как признак распада и делигитимации. Мир, в том числе и (маленький) немецкий мир, вовсе не состоит исключительно из обломков ощущений, что «всё становится только хуже». Нужно работать над планом. Желаю вам хороших праздников!» — заключает автор статьи.