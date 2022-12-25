 

В результате взрыва на руднике в Иране два человека погибли, еще 5 пострадали

25.12.2022, 23:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Два человека погибли, еще пять пострадали в результате взрыва на руднике в городе Дамган, расположенном на севере Ирана, передает агентство IRNA.

Подробности происшествия выясняются, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что во время плановых взрывных работ на руднике «Владимирский» в Бурятии погиб рабочий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11.20 / TVE – Тегеран обвиняет Израиль в убийстве «отца иранской ядерной программы»

22.12.20 / В фольклоре африканских племен есть упоминания о динозаврах

22.02.21 / “Уже есть один ребенок, зачем еще второй?” Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сохранить беременность

28.08.20 / На «Тавриде» прошла итоговая защита концепций арт-резиденций

29.10.20 / Языковой омбудсмен о травле украиноязычной женщины в Славянске: Это падение общественной морали

16.12.20 / Европарламент одобрил новый семилетний бюджет ЕС

07.09.21 / Может стать обычной практикой – всё больше работодателей следят за сотрудниками на удалёнке

29.10.22 / Рогов сообщил о попытке украинского десанта высадиться в районе Запорожской АЭС

04.12.20 / В Днепропетровской области 15 ветеранам раздали медали от Путина

22.11.21 / Глава ГУР Минобороны Украины заявил, что украинские военные применяли Javelin на Донбассе – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика