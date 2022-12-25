В результате взрыва на руднике в Иране два человека погибли, еще 5 пострадали
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Два человека погибли, еще пять пострадали в результате взрыва на руднике в городе Дамган, расположенном на севере Ирана, передает агентство IRNA.
Подробности происшествия выясняются, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что во время плановых взрывных работ на руднике «Владимирский» в Бурятии погиб рабочий.
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