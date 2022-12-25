Медведев заявил, что РФ сделает все для недопущения ядерной катастрофы

Россия будет делать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны и ядерной катастрофы, сообщил замруководителя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

По его словам, если Москва не получит гарантии безопасности, которые ее устроят, то напряжение будет сохраняться неопределенно долго.

«Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будет делать все, чтобы их не допустить», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Медведева в «Российской газете».

Также он добавил, что единственное, что останавливает врагов РФ от развязывания полноценной войны – это понимание, что Москва будет руководствоваться основами госполитики в области ядерного сдерживания.

Медведев указа на стремление Запада «изо всех сил поддерживает безумный киевский режим», и задался вопросом, готов ли он «руками Киева развязать против нас полноценную войну, в том числе и ядерную».

Замруководителя Совбеза заявил, что западный мир и балансирует между желанием максимально унизить России, и желанием избежать ядерного апокалипсиса.

Ранее в США заявили, что Украина не стоит риска ядерной войны.

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