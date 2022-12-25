 

Медведев заявил о появлении в будущем многополярной системы международных отношений

25.12.2022, 23:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зонтичные альянсы стран Запада в будущем перестанут существовать, в мире появятся несколько макрорегионов, которые будут иметь свою логику развития, они будут настроены на партнерство и диалог, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Система международных отношений станет многополярной, ее принципом будет «благожелательное невмешательство».

«Рано или поздно союзы больших и сильных стран Запада существовать перестанут. Трений предостаточно уже сейчас, даже перед лицом «общего врага», которым традиционно назначили Россию», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Медведева в «Российской газете».

Говоря о «зонтичных» структурах США и НАТО, Медведев указал, что среди якобы союзников «невооруженным глазом видны противоречия».

Так, Вашингтон и Лондон, используя ситуацию на Украине, стремятся ослабить Европу и ее промышленный сектор, уменьшить экономическое влияние Германии и военную мощь Франции, вбить клин между Китаем и членами Евросоюза.

Медведев заявил, что вариантов развития событий может быть несколько. Один из них – в мире образуются несколько макрорегионов со своими внутренними правила и логикой развития. В таком случае вся система международных отношений станет не только многополярной, но и многоукладной.

Зампред Совбеза РФ задался вопросом, как из зависимости и управляемости будут выкручиваться те, кто расставил себе капканы. Он привел в пример Польшу и страны Балтии.

«По всей видимости, в ближайшем будущем социальные взрывы в этих государствах приведут к неизбежной смене власти», – убежден Медведев.

Он добавил, что в будущем мир будет сотрудничать с Западом «исключительно на принципах равноправия». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04.21 / Кроссовер Kia Sportage нового поколения показан на видео

26.10.20 / В Египте акула напала на украинских туристов. 12-летний ребенок в реанимации, ему ампутировали руку

06.10.20 / Площадь одного из пожаров в Калифорнии превысила миллион акров

14.08.20 / Стало известно ближайшее будущее переданных Минском россиян

24.09.21 / В мире: Французы и немцы изменят НАТО назло США

08.05.22 / Минобороны: В Славянске неонацисты планируют взорвать мосты и обвинить Россию

19.12.20 / Пушков раскрыл причину закрытия генконсульств США в России

05.09.21 / Новый электрокроссовер Renault Megane показали до выхода на рынок

22.06.22 / Белый дом ужаснули слова Пескова о судьбе американских наемников

11.12.20 / “Очень много произошло осмыслений”. Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика