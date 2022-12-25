Медведев заявил о появлении в будущем многополярной системы международных отношений

Зонтичные альянсы стран Запада в будущем перестанут существовать, в мире появятся несколько макрорегионов, которые будут иметь свою логику развития, они будут настроены на партнерство и диалог, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Система международных отношений станет многополярной, ее принципом будет «благожелательное невмешательство».

«Рано или поздно союзы больших и сильных стран Запада существовать перестанут. Трений предостаточно уже сейчас, даже перед лицом «общего врага», которым традиционно назначили Россию», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Медведева в «Российской газете».

Говоря о «зонтичных» структурах США и НАТО, Медведев указал, что среди якобы союзников «невооруженным глазом видны противоречия».

Так, Вашингтон и Лондон, используя ситуацию на Украине, стремятся ослабить Европу и ее промышленный сектор, уменьшить экономическое влияние Германии и военную мощь Франции, вбить клин между Китаем и членами Евросоюза.

Медведев заявил, что вариантов развития событий может быть несколько. Один из них – в мире образуются несколько макрорегионов со своими внутренними правила и логикой развития. В таком случае вся система международных отношений станет не только многополярной, но и многоукладной.

Зампред Совбеза РФ задался вопросом, как из зависимости и управляемости будут выкручиваться те, кто расставил себе капканы. Он привел в пример Польшу и страны Балтии.

«По всей видимости, в ближайшем будущем социальные взрывы в этих государствах приведут к неизбежной смене власти», – убежден Медведев.

Он добавил, что в будущем мир будет сотрудничать с Западом «исключительно на принципах равноправия».

—