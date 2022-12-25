Стала главненькой и радуется – Личное мнение

В Британии сегодня Рождество, и по этому поводу большая королевская семья обрадовала народ посланиями.

Чего-то пробубнил король Карл, наследник Ульям вспомнил теплоту покойной бабушки, зачитав послание 10-летней давности, но звездой вечеринки стала Кейт Миддлтон.



Фото: Соцсети

«Это Рождество будет нашим первым без Ее покойного Величества королевы Елизаветы», — заявила жена наследника, улыбаясь так необычно и искренне.

Ну, ещё бы — после смерти бабули, главной бабой в семье стала Кейт.

Статус жены Карла довольно мутный — она отвечает при короле за неисправные ручки. Красотку Меган из семьи выжили за океан. Вуаля, Кейт — главная женщина в семье.

Наследников родила? Родила. За наследником замужем? Замужем. На мероприятия исправно ходит? Ходит.

На удивление было радостным лицо Кейт. Конечно, праздник хороший, светлый — Рождество. Но ещё радостнее Кейт оттого, что она стала главненькой.

Гарри и Меган, конечно, портят настроение, снимая фильмы про свою жизнь, но Кейт уверена, что её новый статус незыблем. Покойную бабулю называет покойным величеством — могла ли она себе позволить такую дерзость ещё полгода назад?

А вот Меган, несмотря на незаслуженные обиды, всегда с улыбкой вспоминает теплоту покойной бабули.

Интересно, как долго Кейт будет радоваться своему новому статусу, благодаря которому она ещё лет 60-70 будет чахнуть во дворцах?

Зато главная, да.

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