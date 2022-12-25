Миллионы американцев ощутили на себе последствия мощного зимнего шторма

Мощный зимний шторм принёс на большую часть США морозы, метели и даже наводнения, которые привели, среди прочего, к авариям на дорогах и отмене рейсов, передаёт ABC News. В результате, последствия непогоды ощутили на себе миллионы американцев, говорится в материале.

Крупный зимний шторм, который принёс на территорию большей части страны сильные морозы, метели и наводнения, сказывается на миллионах американцев.

ЖЕНЩИНА: Колет в глазах. Кажется, будто на ресницах сосульки. Обжигает нос. Пытаюсь полностью укутаться.

В Баффало, штат Нью-Йорк, выпало больше двух футов снега. Аэропорт закрыт до понедельника. Две трети машин экстренного реагирования застряли в городе. А официальные лица предупреждают жителей о необходимости проверить вентиляционные отверстия нагревательных печей, чтобы избежать отравления угарным газом.

КЭТИ ХОКУЛ, губернатор штата Нью-Йорк: То, что происходит прямо сейчас в Баффало, представляет угрозу для жизни.

В Кентукки более 700 машин застряли на более чем 22-километровом участке трассы I-71 после экстренного перекрытия автомагистрали.

ЭНДИ БЕШИР, губернатор штата Кентукки: Мы смогли эвакуировать большинство людей, перекрыв межштатную автомагистраль и развернув их обратно. Теперь мы можем вызволить тех, кто застрял, направляясь на север. Но на это уйдёт время.

Приблизительно 50 машин попали в смертоносную аварию на межштатной автомагистрали 80 в Огайо. Виной всему снег и лёд.

РАЙАН ПУРПУРА, сержант дорожного патруля штата Огайо: Это суровое напоминание о том, что может произойти, когда вы садитесь за руль автомобиля и пытаетесь ехать при плохих погодных условиях.

В аэропортах страны тысячи рейсов были отменены и отложены. Только в пятницу было отменено почти шесть тысяч рейсов — больше чем в любой другой день в этом году.

ФИЛЛИП ВАШИНГТОН, глава Международного аэропорта Денвера: Мы сделали так, чтобы наши рестораны, наши торговые точки работали допоздна. Также мы раздали одеяла.

Кроме того, ущерб наносит и мощный ветер, который сорвал крышу с этого отеля в Нью-Гэмпшире и повалил это дерево на машину, заблокировав человека внутри. Сотрудники экстренных служб доставили мужчину в больницу. По их словам, он чувствует себя хорошо.

Фил Липоф, ABC News, Нью-Йорк.

Дата публикации 25 декабря 2022 года.