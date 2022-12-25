В Париже митинг в поддержку курдов завершился столкновениями с полицией

В Париже демонстрация в память о жертвах нападения около курдского культурного центра завершилась досрочно из-за столкновений протестующих с полицией, передаёт BFM TV. Манифестанты требовали переквалифицировать дело в «акт терроризма» и расследовать обстоятельства другого тройного убийства курдских активистов.

ЙАЭЛЬ КАН, корреспондентка BFM TV, площадь Республики в Париже: Да, демонстрация завершилась раньше, чем запланировано, из-за столкновений, которые недавно произошли между полицией и некоторыми протестующими. Сразу дам вам посмотреть, что снимает наш оператор. На этой площади почти нет людей, потому что её окружил кордон служб безопасности, чтобы избежать дальнейших столкновений. Вы можете увидеть здесь жандармов, которые преграждают проход и доступ к площади Республики.

Тем не менее демонстрация прошла мирно. Протестующие пришли выразить свою поддержку семьям жертв. Вчера на улице Ангьен в X округе Парижа, недалеко от (курдского. — ИноТВ) культурного центра имени Ахмета Кая, (в результате нападения. — ИноТВ) погибло три человека, ещё три ранено. Протестующие возмущены также тем, что, как они считают, власти их недостаточно защищают. Они требуют, чтобы вчерашнее преступление переквалифицировали в «акт терроризма», а также чтобы выяснили все обстоятельства тройного убийства, которое произошло 9 января 2013 года.

Мы смогли побеседовать о столкновениях с полицией с некоторыми протестующими, которые их осуждают. Они говорят, что эта демонстрация должна была стать мирной, чтобы почтить память жертв и поддержать семьи этих трёх человек, убитых вчера.

Дата выхода в эфир 24 декабря 2022 года.