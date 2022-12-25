 

Эрдоган анонсировал начало использования в домах Турции черноморского газа в 2023 году

25.12.2022, 22:26, Новости дня
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Турция начнет использование 540 млрд кубометров газа, добытого из Черного моря, в первом квартале 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

«Мы будем использовать 540 миллиардов кубометров природного газа, обнаруженного нами в Черном море, в наших домах в первом квартале 2023 года», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция обладает реальной возможностью поставлять российский и туркменский газ в Европу, это большой шаг для Анкары.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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