Ватикан предложил Минск в качестве места для переговоров по разрешению конфликта на Украине

Минск мог бы стать местом для переговоров по разрешению украинского конфликта, сообщил посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич.

По словам Йозича, Ватикан будет прилагать все усилия, чтобы мирные переговоры состоялись.

«Уверен, что Минск может стать центром переговоров вновь. Я предполагаю, что есть такие движения на низком или высоком уровне», – сказал Йозич в интервью телеканалу СТВ, передает РИА «Новости».

По поводу отношения Ватикана и официального Минска, представитель Ватикана заявил, что устанавливаются хорошие контакты. Он подчеркнул, что Ватикан заинтересован всегда развивать диалог и решать все вопросы через диалог, мир, согласие, уважение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что никакого «Минска–3» больше не будет.

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