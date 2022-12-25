Ватикан предложил Минск в качестве места для переговоров по разрешению конфликта на Украине
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Минск мог бы стать местом для переговоров по разрешению украинского конфликта, сообщил посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич.
По словам Йозича, Ватикан будет прилагать все усилия, чтобы мирные переговоры состоялись.
«Уверен, что Минск может стать центром переговоров вновь. Я предполагаю, что есть такие движения на низком или высоком уровне», – сказал Йозич в интервью телеканалу СТВ, передает РИА «Новости».
По поводу отношения Ватикана и официального Минска, представитель Ватикана заявил, что устанавливаются хорошие контакты. Он подчеркнул, что Ватикан заинтересован всегда развивать диалог и решать все вопросы через диалог, мир, согласие, уважение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что никакого «Минска–3» больше не будет.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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