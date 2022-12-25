 

В США десятки человек погибли из-за холодов и бури

25.12.2022, 22:26, Новости дня
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Не менее 26 человек погибли и сотни тысячи остались без света в США из-за шторма, информирует телеканал CNN.

Продолжительный зимний шторм с ветром, морозом и снегом привел к гибели 26 человек, оставив сотни граждан без света, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

Наиболее сильно стихия ударила по городу Баффало в штате Нью-Йорк, где к воскресенью выпало более одного метра снежного покрова. Из-за бури оказались заблокированы дороги, отменены тысячи авиарейсов, парализованы электрические подстанции, прервано теплоснабжение.

Около 250 тыс. домов и компаний остались без электричества. Более 55 млн граждан находятся под угрозой столкновения со стихией.

Энергетическая компания Con Edison рекомендовала жителям Нью-Йорка экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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