В Анталье погиб российский турист, упав со скалы во время фотографирования
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В Анталье российский турист сорвался со скалы, когда пытался сделать фотографию, передает телеканал NTV.
Телеканал сообщает, что трагедия произошла в каньоне Кепрюлю, куда приехали российские туристы. Подойдя к краю обрыва, чтобы сделать фотографии, один из туристов внезапно потерял равновесие и упал с высоты около 35 метров на каменистую территорию, передает РИА «Новости».
Ранее в Таиланде скончался российский гражданин, его ударило током, инцидент произошел в курортном городе Паттайя.
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