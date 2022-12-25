В США в рождественском обращении Зеленского увидели намек на мрачную судьбу Киева
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Обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд указал на то, что от рождественского поздравления президента Украины Владимира Зеленского веяло отчаянием и пессимизмом.
По мнению журналиста, поздравление Зеленского в канун Рождества было скорее мрачным, чем воодушевляющим, передает РИА «Новости».
Макдональд считает, что речь украинского лидера в этот день имела «горький привкус отчаяния». Он указал на то, что украинский лидер рассказал о потере любви, надежды и даже о потере самого себя на десятый месяц конфликта.
Ранее в офисе Зеленского допустили прекращение поддержки Украины со стороны США.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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