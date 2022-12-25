 

В США в рождественском обращении Зеленского увидели намек на мрачную судьбу Киева

25.12.2022, 21:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд указал на то, что от рождественского поздравления президента Украины Владимира Зеленского веяло отчаянием и пессимизмом.

По мнению журналиста, поздравление Зеленского в канун Рождества было скорее мрачным, чем воодушевляющим, передает РИА «Новости».

Макдональд считает, что речь украинского лидера в этот день имела «горький привкус отчаяния». Он указал на то, что украинский лидер рассказал о потере любви, надежды и даже о потере самого себя на десятый месяц конфликта.

 Ранее в офисе Зеленского допустили прекращение поддержки Украины со стороны США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10.20 / Путин заявил о важности корректной реализации норм Конституции

25.06.20 / Владимир Путин дал поручение разобраться, почему не реализованы предложения Винер-Усмановой

08.07.20 / Президент Мексики прибыл в США для обсуждения торговых вопросов с Трампом

23.08.20 / В Минске нашли мертвым мужчину, пропавшего в день протестов

08.08.21 / Пропагандистка Симоньян после победы израильтянки на Олимпиаде 2020 призвала “плюнуть вслед этим тварям”

18.11.20 / Греция отказала Турции в праве испытывать российскую С-400

06.11.20 / Вице-премьер Украины объяснил сравнение Донбасса с «раковой опухолью»

08.04.21 / Мужчина напал с ножом на полицейских под Тверью

08.05.21 / Германия привела доказательства подвига ставшего прообразом Воина-победителя Масалова

16.11.22 / Получившие паспорта РФ финалисты конкурса «Лидеры России» рассказали о важности своих проектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика