В США в рождественском обращении Зеленского увидели намек на мрачную судьбу Киева

Обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд указал на то, что от рождественского поздравления президента Украины Владимира Зеленского веяло отчаянием и пессимизмом.

По мнению журналиста, поздравление Зеленского в канун Рождества было скорее мрачным, чем воодушевляющим, передает РИА «Новости».

Макдональд считает, что речь украинского лидера в этот день имела «горький привкус отчаяния». Он указал на то, что украинский лидер рассказал о потере любви, надежды и даже о потере самого себя на десятый месяц конфликта.

Ранее в офисе Зеленского допустили прекращение поддержки Украины со стороны США.

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