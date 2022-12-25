 

Эрдоган: Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине

25.12.2022, 21:30, Новости дня
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Запад только активизировал провокации, а быть посредником в кризисе в Украине не пытался, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган отметил, что на этапе посредничества Турция взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором, информирует РИА «Новости».

По его словам, целью зерновой инициативы была поставка продовольствия в нуждающиеся страны.

Напомним, 18 ноября сообщалось, что Россия в рамках зерновой сделки экспортировала более 15 млн тонн зерна.

В июне США дали прогноз по экспорту российской пшеницы на период с 1 июля 2022 года – 30 июня 2023 года, по данным аналитиков, экспорт ожидался на уровне 40 млн тонн. Между тем на период с 2021 по 2022 год США прогнозировали экспорт пшеницы из РФ на уровне 35 млн тонн.

В этом году в РФ был собран рекордный урожай пшеницы за всю современную историю – 159 млн тонн в бункерном весе, в чистом – 150 млн тонн.

По данным «Русагротранса», с начала сельскохозяйственного сезона (1 июля 2022) по ноябрь Россия экспортировала 19,8 млн тонн пшеницы, что уже на 1,4 млн тонн больше, чем годом ранее.

После начала конфликта в Украине экспорт зерна оказался заблокирован. президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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